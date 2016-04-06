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«الإسكان» تخصص 61 مليار جنيه لمشروع الإسكان الاجتماعي بالموازنة الجديدة

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«الإسكان» تخصص 61 مليار جنيه لمشروع الإسكان الاجتماعي بالموازنة الجديدة «الإسكان» تخصص 61 مليار جنيه لمشروع الإسكان الاجتماعي بالموازنة الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، الثلاثاء، بأن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، وافق على تعديل مقترح موازنة الصندوق للعام المالي 2016/2017، من 33.5 مليار جنيه إلى 61 مليار جنيه.

وأوضح المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان، والمدير التنفيذي للصندوق، بحسب بيانٍ، أنه تمت زيادة موازنة الصندوق في ضوء التكليفات الجديدة للرئيس عبدالفتاح ، والتي أفادت بمضاعفة عدد الوحدات المنفذة في عامٍ، ليصل إلى 400 ألف وحدة، بخلاف الـ١٥٠ ألف وحدة التي يتم تنفيذها حاليًا.

وأشار “عباس”، إلى أن هذه الميزانية تُعد أكبر ميزانية تم رصدها للإسكان الاجتماعي في تاريخ الدولة المصرية، وهو ما يؤكد توجه الحالية لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال عدد من الآليات منها الإسكان الاجتماعي.

وأضاف مساعد وزير الإسكان، أنه تيسيرًا على المواطنين الراغبين في حجز وحدات الإسكان الاجتماعي، وافق مجلس إدارة الصندوق على تقسيط جزء من مبلغ الدفعة المقدمة على أربع دفعات ربع سنوية، لحين تسليم الوحدة، مع استكمال مبلغ الدفعة المقدمة مع البنوك عند الحصول على الموافقة الائتمانية.

وأعلن وزير الإسكان، عن موافقة مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، على التعاقد مع البنوك المقدمة لتمويل المشروع، على مبلغ 20 مليار جنيه على شريحتين، وذلك في ضوء زيادة عدد الوحدات المقرر تنفيذها خلال العام المالي 2016/2017، والذي يتطلب توفير موارد ذاتية للإنشاء.

ووافق مجلس إدارة الصندوق، أيضًا على شراء 40 عمارة سكنية، بإجمالي (640) وحدة، بمدينة مرسى مطروح، من المحافظة‘ طبقًا للتكلفة الفعلية للعمارات، وإدراجها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظة.

 

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