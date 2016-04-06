دبلوماسى عراقى سابق يزور إسرائيل ويلتقى مسئوليها الأسبوع المقبل

ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "صوت إسرائيل" إنه من المقرر أن يقوم الدبلوماسى العراقى السابق حامد الشريفى، بزيارة إسرائيل الأسبوع المقبل.

وأوضحت الإذاعة العبرية، أن الشريفى قد شغل فى الماضى مناصب دبلوماسية كبيرة، فى عهد الرئيس العراقى الأسبق صدام حسين.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن الشريفى الذى يحل ضيفا على وزارة الخارجية الإسرائيلية، سيلتقى مسئولين كبار فى وزارة الخارجية والكنيست.

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