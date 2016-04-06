معارض سورى: فى حال فشل جنيف3 ستكون عواقب الفشل وخيمة على المنطقة

قال قاسم الخطيب عضو لجنة متابعة مؤتمر القاهرة، أتمنى شخصيا ألا تفشل الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف 3، وأدعو إلى الابتعاد عن المتشائمين، ولنتفاءل قليلا بنجاح هذه المفاوضات، والسبب من وجهة نظرى أن هناك شبه إجماع دولى يهدف إلى حل سياسى شامل.

وأكد الخطيب فى تصريحات خاصة لليوم السابع مساء الثلاثاء أنه فى حال فشلت مفاوضات "جنيف 3 " ستكون عواقب الفشل وخيمة على دول الإقليم والمنطقة فضلا عن الشعب السورى المنكوب نتيجة إجرام نظام الأسد وقوى التطرف والإرهاب التى عجز عن محاربتها، ومما لا شك أن الحروب العبثية التى تبحث بعض القوى الخبيثة عن استمرارها ستضر بشكل مباشر بكل مكونات المجتمع السورى.

وألمح الخطيب إلى أنه فى حال فشل جنيف 3 ستتزايد القوى الظلامية، وستهدد الأمن والسلم الدوليين، مطالبا المجتمع الدولى بالاضطلاع بدوره بشكل إنسانى وسياسى حيال المأساة السورية والضغط على نظام الأسد حتى ينتهى من نشر شره وسمومه التخريبية فى المنطقة.

استئناف محادثات السلام السورية 11 أبريل في جنيف