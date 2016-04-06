مستوطنون يقتحمون الأقصى مجددا وسط حراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلى

اقتحمت مجموعة من المستوطنين اليهود المسجد الأقصى المبارك بفلسطين الأربعاء، من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى الخاصة.

وذكرت مصادر مقدسية أن الحاخام المتطرف "يهودا غليك" تقدم المقتحمين للأقصى، وأن الاقتحامات تتم بوتيرة أعلى من الأيام السابقة، ويتعمد المستوطنون هذه الأيام ارتداء زى دينى تلمودى فى اقتحاماتهم للمسجد تمهيدا لعيد "الفصح العبرى" نهاية الشهر الجارى.

وأشارت إلى أن المستوطنين نفذوا جولات مشبوهة واستفزازية فى الأقصى، وتولى "غليك" تقديم شروحات أسطورية حول خرافة "الهيكل المزعوم" مكان الأقصى.

من جانبهم، تصدى المصلون وطلبة مجالس العلم لهذه الاقتحامات بهتافات التكبير، فى حين انتشر عدد كبير من حراس وسدنة المسجد الأقصى فى أرجائه لمراقبة سلوك المستوطنين خلال جولاتهم الاستفزازية.

وكان مستوطنان قد حاولا عصر أمس التسلل إلى المسجد الأقصى من باب "الملك فيصل"، بينما كانا يرتديان زيا عربيا، واكتشف حراس المسجد أمرهما، وتم تسليمهما إلى شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

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