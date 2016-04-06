مطار شرم الشيخ يستقبل 2146 سائحا على متن 21 رحلة دولية

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم الأربعاء 21 رحلة دولية على متنها 2146 سائحا من مختلف الجنسيات.

وقال عصام خضر مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء فى تصريحات صحفية اليوم، إن نسبة الإشغالات بشرم الشيخ تصل إلى 20% والمحافظة 19%، مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 10 رحلات دولية طيران على متنها 1450سائحا من مختلف الجنسيات، و11 رحلة داخلية على متنها 696 سائحا مصريا بإجمالى 2146 سائحا وغادر مطار شرم الشيخ 2097 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

وأضاف خضر أن منتجعات جنوب سيناء السياحية استقبلت اليوم 710 سائحين قادمين من منطقة إيلات الإسرائيلية عبر منفذ طابا البرى فى طريقهم لمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ وسط إجراءات أمنية مشددة، كما غادر المنفذ 897 سائحا.

- مطار شرم الشيخ يستقبل 1633 سائحًا على متن 19 رحلة دولية