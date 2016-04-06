الخارجية: سامح شكرى لم يقل أن رجينى قتل فى حفل جنس جماعى

نفى المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزراة الخارجية ما تردد بأن وزير الخارجية سامح شكرى أكد لنظيره الأمريكى جون كيرى أن الطالب الإيطالى جوليو رجينى مات فى حفل جنسى جماعى، وهو الخبر الذى تناقلته بعض وسائل الإعلام الأوروبية، قائلا" هذا الكلام غير صحيح وليس له علاقة بالواقع، فمنذ وقت وقوع الحادث تعرضنا للكثير من الإشاعات وتداولها فى بعض وسائل الإعلام على أنها حقيقة".

قال المستشار أحمد أبو زيد، إن التصريحات التى صدرت عن وزير الخارجية الإيطالى أمس لابد تفهمها فى سياق محدد وهو وجود حالة من الغضب داخل إيطاليا فضلا عن أزمة سياسية داخليه تواجهها الحكومة من قبل المعارضة فهناك وضع داخلى غير مريح، فضلا عن الضغط من قبل أسرة رجينى.

وأوضح أبو زيد خلال مداخلة مع برنامج "صباح أون" المذاع على فضائية " أون تى فى" اليوم الأربعاء، أن هناك وفد مصرى من النيابة العامة يتوجه اليوم لإيطاليا، وكنا نريد أن يأتى الرد من جانبنا على تصريحات الجانب الإيطالى، لتهيئة جو هادئ لعمل الوفد المصرى، وأن المعلومات التى يحملها الوفد هى التى سترد على الجانب الإيطالى.

وأشار المتحدث باسم وزراة الخارجية أنه تم صياغة بيان الوزارة فى الرد على تصريحات الجانب الإيطالى فى توازن كبير وهو بيان يؤكد أننا لسنا مرتاحين لها وأنها لم تكن موفقة فى توقيتها، وأننا نذكر الجانب الإيطالى بالعلاقات القوية بين البلدين.

وأكد المستشار أحمد أبو زيد أن وزارة الخارجية ليست طرفا فى تحقيقات القضية ولا وزارة الخارجية الإيطالية أيضا، وأننا لا نملك معلومات بشأنها، وهناك مسار خاص للتحقيقات.

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