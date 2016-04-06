خدعوكِ فقالوا القطة السبب.. وسائل لا تعرفيها تسبب الإصابة بفيروس القطط

كثير من السيدات تعتقدن خطأ أن السبب الوحيد للإصابة بفيروس التكسوبلازما أو فيروس القطط، وهو الاسم الشائع، هو تربية القطط فى المنزل، ولكن يوضح الدكتور أحمد حسين استشارى أمراض النساء والولادة خلال هذا الموضوع بعض الأسباب الأخرى للإصابة به.

ويوضح الدكتور أحمد أن هذا المرض عبارة عن عدوى طفيلية تنتقل إلى الإنسان عبر الكثير من الوسائل، وليس فقط كما يعتقد البعض عند ملامسة أو تربية القطط بالمنزل، لأن الكثير من الأسباب الأخرى قد تسبب الإصابة به وتنقل عدواه.

وتأتى خطورته فى إمكانية تأثيره فى بعض الحالات على الحمل وثباته، وهو ما يحتاج إلى إجراء تحاليل دورية يقوم بها الطبيب المتابع للسيدة الحامل للتأكد من سلامتها، ولكن وبشكل عام لابد من الحذر من أسباب انتقال العدوى الأخرى والتى يوضحها تفصيلا استشارى النساء والتوليد وأهمها، عدم الحرص فى التعامل مع اللحوم النيئة بشكل عام، فلا تغسل المرأة يديها جيدا بعد تقطيعها طهيها، ولا تغسل الأدوات والأسطح التى قطعت عليها، مما يزيد من خطر انتقال هذا المرض بشدة.

كذلك التعامل المباشر للحامل مع قط مصاب، خاصة مع برازه دون نظافة شخصية، وتعقيم، وكذلك عدم الاهتمام بغسيل الخضراوات والفاكهة والأطعمة المرشوشة جيدا، وإهمال غسيل الأيدى جيدا قبل الأكل، وبعد التعامل المباشر مع الخضراوات والفاكهة المرشوشة.

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