أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

خدعوكِ فقالوا القطة السبب.. وسائل لا تعرفيها تسبب الإصابة بفيروس القطط

Google+ Print
خدعوكِ فقالوا القطة السبب.. وسائل لا تعرفيها تسبب الإصابة بفيروس القطط خدعوكِ فقالوا القطة السبب.. وسائل لا تعرفيها تسبب الإصابة بفيروس القطط
كثير من السيدات تعتقدن خطأ أن السبب الوحيد للإصابة بفيروس التكسوبلازما أو فيروس القطط، وهو الاسم الشائع، هو تربية القطط فى المنزل، ولكن يوضح الدكتور أحمد حسين استشارى أمراض النساء والولادة خلال هذا الموضوع بعض الأسباب الأخرى للإصابة به.

ويوضح الدكتور أحمد أن هذا المرض عبارة عن عدوى طفيلية تنتقل إلى الإنسان عبر الكثير من الوسائل، وليس فقط كما يعتقد البعض عند ملامسة أو تربية القطط بالمنزل، لأن الكثير من الأسباب الأخرى قد تسبب الإصابة به وتنقل عدواه.

وتأتى خطورته فى إمكانية تأثيره فى بعض الحالات على الحمل وثباته، وهو ما يحتاج إلى إجراء تحاليل دورية يقوم بها الطبيب المتابع للسيدة الحامل للتأكد من سلامتها، ولكن وبشكل عام لابد من الحذر من أسباب انتقال العدوى الأخرى والتى يوضحها تفصيلا استشارى النساء والتوليد وأهمها، عدم الحرص فى التعامل مع اللحوم النيئة بشكل عام، فلا تغسل المرأة يديها جيدا بعد تقطيعها طهيها، ولا تغسل الأدوات والأسطح التى قطعت عليها، مما يزيد من خطر انتقال هذا المرض بشدة.

كذلك التعامل المباشر للحامل مع قط مصاب، خاصة مع برازه دون نظافة شخصية، وتعقيم، وكذلك عدم الاهتمام بغسيل الخضراوات والفاكهة والأطعمة المرشوشة جيدا، وإهمال غسيل الأيدى جيدا قبل الأكل، وبعد التعامل المباشر مع الخضراوات والفاكهة المرشوشة.


>- ما هو مرض التكسوبلازما "مرض القطط"؟
>
>- كيف أعلم أنى مصابة بفيروس القطط
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365