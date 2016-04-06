عودة أمنا الغولة.. خبيرة طب نفسى تحذر من تطبيق موبايل يدمر مخ ونفسية الأطفال

حذرت الدكتورة هالة حماد، استشارى الطب النفسى والعلاقات الأسرية، من استخدام العنف فى تربية الأطفال لأن له عواقب وخيمة على المدى البعيد ويضر بشخصية الطفل ويشوهه نفسيا ويجعله أكثر عنفا.

وذكرت د.هالة أن هناك إقبالا متزايدا من الأمهات على تحميل بعض تطبيقات الموبايل التى تستخدم الرعب فى تربية الأطفال، وتحمل جميعها اسما مشتركا "شرطة الأطفال"، وتوجد هذه التطبيقات على متجر جوجل بلاى وأبل ستور، وتم تحميلها ما يزيد عن مليون مرة.

وأوضحت أنه توجد خاصية إجراء اتصال وهمى عبر التطبيق بشخص له مظهر مرعب (ينزف دما من وجهه أو عينه تم اقتلاعها)، ويبدأ فى ترديد كلام مرعب على مسامع الطفل، ويأمره بالنوم أو عدم الخروج من الغرفة وأشياء من هذا القبيل.

وأكدت د.هالة أن هذا الأسلوب خاطئ تماما وله انعكاسات سلبية للغاية، حيث يُحدث خللا فى التوصيلات بين خلايا المخ، وهو ما يعد أمرا خطيرا، حيث من المفترض أن تتكون هذه التوصيلات خلال أول 7 سنوات من حياة الشخص، وهو ما يعرض الطفل للإصابة بالأمراض والاضطرابات النفسية، ويكون أكثر عرضة للإصابة بالقلق ونوبات الهلع والاكتئاب.

وأضافت استشارى الطب النفسى أن هذه التطبيقات تدشن لعودة عصر "أمنا الغولة" من جديد، والأساطير التى كانت تروى على الأطفال قديما لإخافتهم، لافتة إلى أن أخطر ما فى الأمر هو اعتقاد الطفل أن العنف شىء مقبول مجتمعيا، لأنه يراه أمام عينيه يوميا وينكسر حاجز الدم أمامه، وبالتالى فمن المرجح جداً أن يمارسه العنف مستقبلا دون أى وازع أخلاقى أو دينى.

ماتسيبهوش للشاشة تربيه.. 6 مشكلات صحية ونفسية لمشاهدة الطفل للتليفزيون

- استشارى تربية خاصة: تحسين البيئة ضرورة لتغيير سلوك الأطفال المعاقين