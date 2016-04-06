الداخلية تحبط تهريب 21مليون لتر سولار و16ألف أسطوانة بوتاجاز للسوق السوداء

شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الإستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجارى .

وأسفرت الحملات التموينية بإشراف اللواء حسنى زكى مساعد وزير الداخلية مدير شرطة التموين عن ضبط ( 19503 ) قضية تموينية متنوعة وضبط ( 117 ) قضية مواد بترولية ضبط خلالها (21,247,066 مليون ) لتر بنزين سولار و( 365 ) قضية إسطوانات بوتاجاز ضبط خلالها (16418) إسطوانة و(149 ) قضية دقيق مدعم وأقماح و( 1938 ) قضية مخالفات مخابز و411 ) قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة.

وتم ضبط (54) قضية فى مجال استغلال الدعم والاستيلاء عليه وغسل الأموال بمضبوطات بلغت (8,237,785 مليون جنيه- 291 طن ) وضبط (10822) قضية فى مجال الغش التجارى بمضبوطات بلغت (1909,738) طن و(21) قضية فى مجال حماية النماذج الصناعية والبيانات التجارية المسجلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حدة، وجارى استمرار وتكثيف الحملات التموينية لضبط كافة حالات الغش التجارى واستغلال السلع التموينية.