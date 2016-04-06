إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إنه تم إعادة فتح ميناء نويبع البحرى فى تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل واستئناف الحركة الملاحية بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.

وكانت غرفة عمليات هيئة موانئ البحر الأحمر، اعلنت أمس الثلاثاء غلق ميناء نويبع أمام الحركة الملاحية، بسبب سوء الأحوال الجوية، وتأثر جنوب سيناء بمنخفض البحر الأحمر، الذى يعاود النشاط مجددا خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وأوضح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن سرعة الرياح بلغت 35 عقدة بحرية، مع ارتفاع الأمواج وصلت 4 أمتار.