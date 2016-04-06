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مؤتمر يكشف عن أفضل وجبة إفطار للتخلص من السمنة وضبط السكر

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مؤتمر يكشف عن أفضل وجبة إفطار للتخلص من السمنة وضبط السكر مؤتمر يكشف عن أفضل وجبة إفطار للتخلص من السمنة وضبط السكر
كشف مؤتمر الجمعية الأمريكية للغدد الصماء، الذى انعقد مؤخراً بمدينة بوسطن، عن وجبة الإفطار الأمثل للحالمين بالرشاقة والراغبين فى التخلص من السمنة والوزن الزائد.

وكشف القائمون على المؤتمر أن تناول وجبة إفطار غنية ببروتين "الواى" قد تساعد على التخلص من الوزن الزائد، كما أنه سيكون مفيدا لمرضى السكر، وسيساعدهم على ضبط سكرهم، وذلك حسبما نشر مؤخرا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأوضح الباحثون أن بروتين "واى" يوجد فى اللبن والزبادى والجبن، ويساهم فى تعزيز الشعور بالشبع، ويساعد متبعى الحميات الغذائية المشددة على التخلص من الوزن الزائد، وهو أفضل من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، كما نصحوا بتناول الأطعمة البروتينية الأخرى مثل البيض والتونة ومنتجات الصويا.

وأضاف الباحثون أن بروتين الواى يساهم أيضا فى منع حدوث أى ارتفاع مفاجئ فى مستويات سكر الدم، وهو أمر ضرورى لمرضى السكر من النوع الثانى (الذى يصيب أكثر من 7.5 مليون شخص داخل )، كما يعمل على خفض مستويات الجلوكوز على المدى البعيد، وهو ما يعد أمراً مثيرا، خاصة أن ارتفاع معدلات السكر يسبب على المدى البعيد مشاكل القلب وتلف الأعضاء ويؤخر استشفاء الجروح ويرفع خطر الإصابة بالعمى والتعرض لبتر الأطراف.

وأضاف القائمون على المؤتمر أن الأطعمة الغنية ببروتين "واى" تساهم فى تقليل مستويات هرمون الجوع "غريلين"، كما تقلل مستويات الهيموجلوبين السكرى "HbA1C "، الذى يعرف أيضا باسم السكر التراكمى.


>- 8 نصائح مهمة لإفطار صحى ومغذى لمريض السكر
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مصر 365

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