المرور تضبط 42 الف مخالفة و57 سائق يتعاطون المخدرات

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والإنضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتمكنت الحملات المرورية من ضبط (42193) مخالفة مرورية متنوعة، (2250) دراجة نارية مخالفة ، (57) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة ، رفع (85) مركبة بالميادين العامة والشوارع)
وتمكنت الحملات المرورية من ضبط (42193) مخالفة مرورية متنوعة، (2250) دراجة نارية مخالفة ، (57) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة ، رفع (85) مركبة بالميادين العامة والشوارع)
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