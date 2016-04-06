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المرور تضبط 42 الف مخالفة و57 سائق يتعاطون المخدرات

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المرور تضبط 42 الف مخالفة و57 سائق يتعاطون المخدرات المرور تضبط 42 الف مخالفة و57 سائق يتعاطون المخدرات
واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والإنضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وتمكنت الحملات المرورية من ضبط (42193) مخالفة مرورية متنوعة، (2250) دراجة نارية مخالفة ، (57) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة ، رفع (85) مركبة بالميادين العامة والشوارع)
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