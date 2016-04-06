ضبط 162 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية فى أسوان

نفذ ضباط إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان خلال الـ24 ساعة الماضية حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 162هاربا من تنفيذ عقوبات خاصة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز محافظة أسوان.

وكان من نتائج الحملة ضبط 75 هاربا من جنح الحبس الجزئى و18 هاربًا من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت الحملة عن ضبط 41 صادر ضدهم أحكام بالغرامات و28 محكوم عليهم فى جنح المخالفات بإجمالى مبالغ محصلة 1080 جنيها، وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة لاتخاذ إجراءات تنفيذ هذه الأحكام.

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