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اليوم.. الحكم فى دعوى السب المقامة ضد زوج الفنانة "عبير الشرقاوى"

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اليوم.. الحكم فى دعوى السب المقامة ضد زوج الفنانة "عبير الشرقاوى" اليوم.. الحكم فى دعوى السب المقامة ضد زوج الفنانة "عبير الشرقاوى"
تنطق اليوم الأربعاء محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار مصطفى ربيع، حكمها فى دعوى السب والقذف المقامة من الفنانة عبير الشرقاوى ضد زوجها السابق "طارق.م" ومحاميه "أحمد.ع"، لقيامهما بسبها وقذفها حسب بلاغ تقدمت به.

كانت الفنانة عبير الشرقاوى قد تقدمت ببلاغ اتهمت فيه زوجها السابق ومحاميه بسبها وقذفها بعبارات تنتقص من كرمتها وشرفها، بعد خلافات زوجية نشبت بينهم انتهت بالطلاق، وهى القضية التى حملت رقم 2466 سنة 2016.


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