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اليوم.. الحكم على هشام جنينة وصحفيين بتهمة سب وزير العدل الأسبق

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اليوم.. الحكم على هشام جنينة وصحفيين بتهمة سب وزير العدل الأسبق اليوم.. الحكم على هشام جنينة وصحفيين بتهمة سب وزير العدل الأسبق
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم برئاسة المستشار محمد محمود، اليوم الأربعاء، حكمها فى محاكمة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، ومجدى سرحان رئيس تحرير جريدة الوفد، وتهانى إبراهيم صحفية بالوفد، فى اتهامهم بدعوى سب وقذف مقامة من وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبد الحميد.

كانت نيابة استئناف القاهرة، قد قررت إحالة دعوى ضد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، ومجدى سرحان، رئيس تحرير جريدة الوفد، وتهانى إبراهيم، المحررة بجريدة الوفد، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالتورط فى سب وقذف المستشار عدل عبد الحميد.

وكشفت تحقيقات المستشار وائل جمال، رئيس نيابة الاستئناف، أن المستشار هشام جنينة، تورط فى جريمة السب والقذف لوزير العدل الأسبق المستشار عادل عبد الحميد من خلال نشره حوارًا صحفيًا بجريدة الوفد بتاريخ 29 سبتمبر من العام الماضى فى العدد رقم 8303 وتضمن تصريحات للمستشار هشام جنينة ضد وزير العدل السابق.

باشر المستشار صلاح دياب، المحامى العام بنيابة استئناف القاهرة، التحقيق فى البلاغ المقدم من وزير العدل يتهم المستشار هشام جنينة بسبه وقذفه، واستمع إلى شهادة عدد من الإعلاميين والصحفيين فى الواقعة.

- مصادر قانونية: استئناف التحقيق مع هشام جنينة حول تصريحاته عن الفساد
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