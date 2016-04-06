المؤتمر العلمى الأول لتنمية المخترع الصغير بالبحيرة 10 أبريل

أعلنت مكتبة مصر العامة بدمنهور عن تدشينها المؤتمر العلمى الأول لدعم وتنمية المخترع الصغير بمحافظة البحيرة بالتعاون مع جامعة دمنهور ومديرية التربية والتعليم، وذلك من 10: 12 أبريل الجارى، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة، تحت رعاية الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة وتحت إشراف نائبة المحافظ المهندسة نادية عبده ورئيس مجلس إدارة المكتبة.

سيتم خلال المؤتمر تقديم نماذج ناجحة من صغار المخترعين من أبناء محافظة البحيرة وعرض براءات اختراعاتهم وتكريمهم، حيث يهدف المؤتمر لدعم وتنمية المخترع الصغير برفع مستوى وعى أفراد المجتمع بالموهبة العلمية وكيفية اكتشافها ورعايتها وتنميتها، وذلك من خلال تفهم طبيعة التفكير العلمى، وكيفية تنمية أنماط التفكير لدى أبناء المحافظة.

يؤكد المؤتمر ضرورة تفهم طبيعة الموهبة العلمية وكيفية اكتشافها ورعايتها، التعرف على وسائل وأدوات وأساليب تنمية الموهبة العلمية، ودور مؤسسات المجتمع التعليمية وغير التعليمية فى دعم ورعاية الموهبة العلمية.

ويركز المؤتمر على عدة محاور منها التفكير العلمى وطبيعته وكيفية تنمية أنماطه المختلفة، والموهبة العلمية طبيعتها وكيفية اكتشافها ورعايتها.

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