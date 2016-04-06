فرقة توشكى بأسوان تشارك اليوم فى مهرجان دمنهور الدولى الرابع للفلكلور

تشارك فرقة توشكى التلقائية، التابعة لقصر ثقافة أسوان برئاسة محمد إدريس، التابع لإقليم جنوب الصعيد برئاسة سعد فاروق، اليوم الأربعاء، بتقديم عروضها بمهرجان دمنهور الدولى الرابع للفلكلور، المقام على مسارح دار الأوبرا فى دمنهور والإسكندرية، تحت رعاية الدكتور سيد خطاب، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتعد فرقة توشكى إحدى فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتعرض فنون النوبة وتراثها، باعتبارها أحد الركائز الأساسية للهيئة للحفاظ على التراث والموروث الشعبى من الاندثار.

وتضم الفرقة 24 عضواً شاركوا فى العديد من المهرجانات والمحافل المحلية والدولية والقومية، ومن تبلوهاتها "الأراجيد، والغزل النوبى، ورقصات سودانية، وليلة الحناء".

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