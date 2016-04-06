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تعديلات مرورية بمرسى مطروح استعداد لدخول فصل الصيف

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تعديلات مرورية بمرسى مطروح استعداد لدخول فصل الصيف تعديلات مرورية بمرسى مطروح استعداد لدخول فصل الصيف
نفذت محافظة مرسى مطروح بعض التعديلات المرورية بالمحافظة، استعدادا لدخول فصل الصيف وزيادة أعداد الزائرين.

وتضمنت التعديلات المرورية فتح شارع التحرير من اتجاه زاهر جلال إلى شارع إسكندرية، وغلق امتداد شارع الجلاء من تقاطع شارع إسكندرية فى اتجاه قسم شرطة الترحيلات، ويتم اتخاذ مسار إجبارى للقادم من شارع شكرى القوتلى عبر شارع الجلاء مروراً بشارع إسكندرية.

كما تشمل التعديلات تشغيل شارع جابر المجعاوى للقادم من شارع إسكندرية، على أن يسلك قائدو السيارات المتجهة لزاهر جلال عبر الطريق الأيمن والمتجة لشارع شكرى القوتلى الطريق الأيسر، وذلك لتوفير سيولة مرورية ورفع الضغط عن الشوارع بالمدينة.


>بالصور.. فتح شارع الشاطئ بمطروح المغلق منذ ثورة 30 يونيو

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