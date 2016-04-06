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أخيرا.. رينجرز يعود للدوري الاسكتلندي الممتاز

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أخيرا.. رينجرز يعود للدوري الاسكتلندي الممتاز أخيرا.. رينجرز يعود للدوري الاسكتلندي الممتاز

عاد أخيرا رينجرز الاسكتلندي للدوري الممتاز بعد رحلة طويلة من الدرجة الرابعة عقب فوزه على ضيفه دامبرتون بهدف نظيف يوم الثلاثاء.

وسجل جيمس تافرنيير هدف رينجرز الوحيد ليجلب 3 نقاط حسموا الصعود رسميا للعملاق الاسكتلندي.

رينجرز كان قد هبط للدرجة الرابعة بقرار من الاتحاد الاسكتلندي صوت عليه 25 ناديا من أصل 30 بسبب الإفلاس وغرق النادي في الديون.

لكن رينجرز تمكن من الصعود بشكل مباشر في خلال 4 سنوات من الدرجة الرابعة إلى الدوري الممتاز من جديد.

رينجرز هو أحد قطبي اسكتلندا مع سيلتك لكنه أكثر الفرق تتويجا ببطولة الدوري بـ54 لقبا و33 بطولة كأس محلي و27 كأس رابطة المحترفين وهو أكثر الفرق تتويجا به أيضا.

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