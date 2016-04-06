ليلة_الأبطال – برشلونة: الحكم أضر بنا وبأتليتكو

(إفي): أكد روبرت فرناندز، المدير الرياضي لبرشلونة الإسباني بعد الفوز على أتليتكو مدريد (2-1) في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي أن حكم اللقاء "أضر بالفريقين".

وقال روبرت، في تصريحات صحفية عقب المباراة: "لقد كان لقاء معقدا للغاية أمام منافس كان بحالة جيدة للغاية.. قدم الفريق مباراة كبيرة".

وأوضح "الحكم أضر بالفريقين. ذلك هو الواقع الذي رأيته. أعتقد أن العديد من لاعبي أتليتكو استحقوا بطاقة أخرى".

ولم يحدد روبرت كيف أضر الحكم ببرشلونة، ولكنه قال: "طرد فيرناندو توريس أضر بهم. لم أتمكن من مشاهدة كرة البطاقة الصفراء الثانية".

وأوضح "لقد كانت مباراة تصعب إدارتها تحكيميا. كان للحكم سلسلة من القرارات التي أضرت بالفريقين".

وبشأن المباراة، علق "برشلونة أعجبني كثيرا أمام منافس تصعب مواجهته. كنا نعرف أن المباراة ستتطلب عملا كبيرا".

وفيما يتعلق بمباراة الإياب قال: "الغيابات دائما ما تكون سيئة بالنسبة لأي فريق. ستكون مباراة صعبة كهذه".

وأضاف "اليوم لعب الفريق بصورة جيدة للغاية، والجمهور ضغط كثيرا. كان رد الفريق رائعا".