ليلة_الأبطال – جابي: لا يوجد ما هو أفضل من الفوز على برشلونة أمام جمهورنا

(إفي): قال قائد أتليتكو مدريد الإسباني، جابريل فرنانديز "جابي" عقب الهزيمة من برشلونة بهدفين لهدف في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي إن فرص فريقه في التأهل لا تزال قائمة بصورة كبيرة في مباراة الإياب.

وقال اللاعب في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "لا تزال أمامنا مباراة الاياب بأكملها ولا يوجد ما هو أفضل من الفوز أمام جمهورنا".

واعتبر جابي أن قرار طرد فرناندو توريس كان "قاسيا"، وخاصة بسبب التوقيت لانه في تلك الفترة كان الأتليتي "يهيمن" على المباراة.

وتابع قائد أتليتكو "الشوط الأول كان لنا والثاني لهم بسبب الفارق العددي"، مشيرا إلى أن مواجهة برشلونة في ظل النقص العددي يعد "أمرا صعبا للغاية نظرا لمهارتهم في تدوير الكرة".