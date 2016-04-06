أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#ليلة_الأبطال – جابي: لا يوجد ما هو أفضل من الفوز على برشلونة أمام جمهورنا

Google+ Print
#ليلة_الأبطال – جابي: لا يوجد ما هو أفضل من الفوز على برشلونة أمام جمهورنا #ليلة_الأبطال – جابي: لا يوجد ما هو أفضل من الفوز على برشلونة أمام جمهورنا

(إفي): قال قائد أتليتكو مدريد الإسباني، جابريل فرنانديز "جابي" عقب الهزيمة من برشلونة بهدفين لهدف في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي إن فرص فريقه في التأهل لا تزال قائمة بصورة كبيرة في مباراة الإياب.

وقال اللاعب في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "لا تزال أمامنا مباراة الاياب بأكملها ولا يوجد ما هو أفضل من الفوز أمام جمهورنا".

واعتبر جابي أن قرار طرد فرناندو توريس كان "قاسيا"، وخاصة بسبب التوقيت لانه في تلك الفترة كان الأتليتي "يهيمن" على المباراة.

وتابع قائد أتليتكو "الشوط الأول كان لنا والثاني لهم بسبب الفارق العددي"، مشيرا إلى أن مواجهة برشلونة في ظل النقص العددي يعد "أمرا صعبا للغاية نظرا لمهارتهم في تدوير الكرة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع