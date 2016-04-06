تقرير في #ليلة_الأبطال - باريس أقوى من سيتي في 4 أشياء.. والألعاب الهوائية قد تحسم النتيجة

لقاء باريس سان جيرمان مع مانشستر سيتي الوحيد كان في 2008 بكأس الاتحاد الأوروبي، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، ومجددا يتكرر اللقاء لكن بدور الـ8 في دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي وصل لهذا الدور للمرة الأولى في تاريخه، وفي المقابل باريس سان جيرمان في هذا الدور للموسم الرابع على التوالي.

ويستعرض معكم FilGoal.com عبر التقرير التالي فرص الفريقين في مواجهة الأربعاء.

باريس سان جيرمان

هو الطرف الأقوى في اللقاء نظرا لما يمتلكه من أفضلية على الفريق الإنجليزي على الصعيد الدفاعي إذ أنه تلقى حتى الآن 3 أهداف فقط في دوري الأبطال، اثنين منهم ضد تشيلسي وهدف وحيد من ريال مدريد.

سجلت كتيبة حديقة الأمراء 16 هدفا في دوري الأبطال، 12 من اللعب المفتوح و3 من الكرات الثابتة وهدف وحيد سجله الخصم في مرماه بالخطأ.

كلا الفريقين يعاني من ضعف نسبة دقة التسديد على المرمى، إذ أنه يسدد بدقة 47%، ومتوسط تسديداته في المباراة الواحدة 14.6 تسديدة.

يفضل الفريق الفرنسي تركيز معظم تسديداته من المنتصف بنسبة 61%.

ويتلقى الفريق معظم التسديدات من الخصوم بنفس النسبة من نفس المنطقة، وهي ذاتها نسبة تركيز تصويبات واتجاه تسديدات مانشستر سيتي.

يوازن باريس بين جميع مناطق هجومه، إذ أنه يستخدم الجانب الأيمن بنسبة 33% والجانب الأيسر بنسبة 35% ومنتصف الملعب بنسبة 32%، من مجموع هجماته.

تفوز كتيبة حديقة الأمراء بـ43% من معدل تدخلاتهم وهي أكثر من مانشستر سيتي، كما أنه يمتلك عامل قوة وهو معدل فوز بالكرات الهوائية بلغ 58%.

نسبة دقة التمريرات بلغ 90%، ومتوسط الاستحواذ في المباراة الواحدة بلغ 59% ولم ينخفض معدل استحواذهم حتى الآن في أي مباراة بدوري الأبطال عن 50%.

مانشستر سيتي

تلقى مانشستر سيتي 9 أهداف حتى الآن في دوري أبطال أوروبا، هدفين من خارج منطقة الجزاء و7 أهداف من داخل منطقة الجزاء وجميعهم من اللعب المفتوح.

وهي نقطة قوة لباريس الذي سجل 12 هدفا من اللعب المفتوح، ويتلقى الفريق 8.7 تسديدة في المباراة الواحدة، ويمنع 1.7 من تسديدات الخصم.

سجل مانشستر سيتي حتى الآن 15 هدفا في دوري الأبطال 10 منهم من اللعب المفتوح وهدفين من الكرات الثابتة وهدف من ركلة جزاء وهدفين سجلهم الخصم في مرماه بالخطأ.

دقة تسديدات مان سيتي على المرمى 44%، ومتوسط تسديده في المباراة الواحدة يقدر بـ1.9 تسديدة، ويسجل 1.9 هدف في المباراة أقل من باريس الذي يسجل 2.

مانشستر سيتي يركز في الهجوم على الأطراف أكثر إذ أنه يستخدم الجانب الأيمن بنسبة 39%، والجانب الأيسر بنسبة 36%، والوسط بنسبة 25%.

مانشستر سيتي ضعيف في استخلاص الكرة من الخصم مقارنة بباريس إذ أنه يفوز بنسبة 37% من مجموع اعتراضاته، ويفوز بـ52% من الكرات الهوائية أقل من كتيبة حديقة الأمراء.

نسبة دقة تمريرات سيتي أقل من باريس إذ أنها تبلغ 85%، ومتوسط الاستحواذ في المباراة الواحدة بلغ 51%.

وكان أقل من 50% في 3 مباريات هذا الموسم بدوري الأبطال، ضد إشبيلية ذهابا وإيابا بدور المجموعات وضد دينامو كييف في إياب دور الـ16 من البطولة.