روسيا تمنع صدور تقرير فى الأمم المتحدة مناهض للخرطوم

أخبار روسيا

>منعت روسيا صدور تقرير سرى وضعه خبراء فى الأمم المتحدة ويظهر ان ميليشيات موالية للخرطوم فى إقليم دارفور تجنى ملايين الدولارات سنويا من عائدات استثمار مناجم الذهب بصورة غير قانونية.

وهذا التقرير السنوى الذى وضعته مجموعة خبراء احيل فى ديسمبر الى لجنة العقوبات فى الامم المتحدة ولكنه لم ينشر بسبب اعتراض روسيا التى تدعم حكومة الخرطوم.

وقال مساعد المندوب الروسى فى الامم المتحدة بيتر الييتشيف "لا نريده ان ينشر لأننا نقول منذ البداية ان الخبراء لا يتصرفون كما ينبغى"، وبحسب موسكو فان التفويض الممنوح للخبراء لا يشمل "الموارد الطبيعية".

وفى تقريرهم يؤكد الخبراء ان مناجم الذهب البدائية فى جبل امير تسيطر عليها ميليشيات يتزعمها شيخ موسى هلال وموالية لحكومة الخرطوم فى نزاعها ضد المتمردين.

وشيخ موسى هلال تتهمه الامم المتحدة بارتكاب فظائع وهو لهذا السبب مدرج منذ 2006 على احدى قوائمها السوداء ويخضع لعقوبات دولية.

ويؤكد التقرير الذى أطلعت عليه وكالة فرانس برس انه "من شبه المؤكد" ان هذه المناجم تدر على هذه الميليشيات ما لا يقل عن 54 مليون دولار سنويا.

ويضيف ان "قسما كبيرا" من هذا الذهب يرسل بالطائرة إلى الخرطوم ويصدر بطريقة غير قانونية الى الامارات على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة على الخرطوم.

ويبحث مجلس الأمن اليوم الأربعاء الوضع فى دارفور.

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