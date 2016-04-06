162 سفينة تعبر قناة السويس بحمولات 8.4 مليون طن خلال 4 أيام

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن 162 سفينة، عبرت القناة خلال 4 أيام بحمولات 8 ملايين و400 ألف طن.

وأوضح مميش، فى تصريحاتٍ صحفية، عبور 78 سفينة من الشمال بحمولة 3 ملاين و900 ألف طن، وعبور 84 سفينة من الجنوب بحمولة 4 ملاين و500 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن الهيئة، أن القناة شهدت السبت الماضى عبور 42 سفينة بحمولة مليونى و300 ألف طن، منها 18 سفينة عبرت القناة من الشمال بحمولة مليون طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الفرنسية "CMA CGM CHRISTOPHE COLOMB" بحمولة 163 ألف طن قادمة من مالطا ومتجهة إلى الإمارات العربية، وعبرت من الجنوب 24 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب ناقلة البترول السنغافورية "EAGLE VERMONT" بحمولة 162 ألف طن قادمة من السعودية ومتجهة إلى فرنسا.

وأشارت التقارير إلى أن المجرى الملاحى للقناة شهد أمس الأول الأحد، عبور 38 سفينة بحمولة مليون و700 ألف طن سفن حاويات وناقلات غاز طبيعى من الاتجاهين، وشهدت قافلة الشمال عبور 20 سفينة بحمولة 800 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدانمركية MAREN MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى ماليزيا. وعبرت 18 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة 900 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب ناقلة الغاز الطبيعى التابعة لجزر المارشال RASHEDA بحمولة 166 ألف طن.

وعبرت قناة السويس أمس الأول الاثنين 42 سفينة بحمولة مليونى و100 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وشهدت قافلة الشمال عبور 20 سفينة بحمولة 900 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الليبيرية HANJIN GREECE بحمولة 118 ألف طن، قادمة من اليونان ومتجهة إلى سنغافورا. وعبرت 22 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و200 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البريطانيةCMA CGM KERGUELEN بحمولة 182 ألف طن.

وعبرت القناة أمس الثلاثاء، 40 سفينة بحمولة مليونى و300 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وشهدت قافلة الشمال عبور 20 سفينة بحمولة مليون و200 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدانمركية "MAYVIEW MAERSK" بحمولة 200 ألف طن قادمة من فرنسا ومتجهة إلى عمان، وعبرت 20 سفينة من اتجاه الجنوب عبر القناة الجديدة بحمولة مليون و 100 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC OSCAR بحمولة 196 ألف طن.

- عبور 1300 سفينة قناة السويس خلال شهر فبراير بحمولة 77.7 مليون طن

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