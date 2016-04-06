الكالسيوم يخفض خطر أمراض القلب ولا يقلل الكسور والسكتة الدماغية

كشفت دراسة علمية حديثة أن ارتفاع استهلاك الكالسيوم قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لكنه لا يقلل من السكتة الدماغية أو مخاطر الكسور.

وأوضح الباحثون - خلال الدراسة الجديدة التى قدمت مؤخراً فى الاجتماع السنوى لجمعية الغدد الصماء، الذى عقد مؤخراً فى ولاية بوسطن الأمريكية - أن الكالسيوم هو أحد المعادن المهمة فى الجسم، حيث إن حوالى 99٪ من الكالسيوم فى الجسم يكون فى الهيكل العظمى وباقى العظام والأسنان، فى حين أن الـ1٪ المتبقية تدعم وظائف التمثيل الغذائى المختلفة، بما فى ذلك تجلط الدم، وتقلص العضلات، وظائف الأعصاب، وتنظيم ضربات القلب وإفراز الهرمونات.

وأشار الباحثون إلى أن منتجات الألبان مثل الحليب والجبن هى مصادر غنية بالكالسيوم، إضافة إلى الخضراوات الورقية مثل السبانخ والجرجير والبروكلى، وكذلك سمك السلمون والسردين واللوز وبذور عباد الشمس.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن كبار السن الذين يتناولون المنتجات الغذائية التى تحتوى على الكالسيوم يوميا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لافتين إلى أن مستويات الكالسيوم ليس لها علاقة بالكسور أو السكتة الدماغية.

ووفقا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH) فأكد الباحثون أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 51-70 يجب أن يحصلوا على 1000 مجم من الكالسيوم يوميا، أما المرأة تحصل على 1200 مجم يوميا بداية من سن 51 عاما. ونشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Medical News Today”.

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