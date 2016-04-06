البابا تواضروس يلقى العظة الأسبوعية من كنيسة مارجرجس بالإسكندرية اليوم

يلقى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية، اليوم الأربعاء بكنيسة مارجرجس بالشاطئ بالإسكندرية.

يأتى ذلك فى إطار الزيارة الرعوية التى يقوم بها البابا تواضروس الثانى إلى الإسكندرية وتبدأ اليوم الأربعاء، حيث تشهد الكنيسة الأرثوذكسية حاليا فترة الصوم الكبير والذى ينتهى بعيد القيامة المجيد فى 1 مايو القادم، وهى تعتبر من أهم الفترات المقدسة بالكنيسة خلال العام.

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