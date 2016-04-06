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مركز إعلام رفح ينظم اليوم ندوة حول الارتقاء بالتعليم والقضاء على الأمية

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مركز إعلام رفح ينظم اليوم ندوة حول الارتقاء بالتعليم والقضاء على الأمية مركز إعلام رفح ينظم اليوم ندوة حول الارتقاء بالتعليم والقضاء على الأمية
ينظم مركز إعلام رفح التابع للهيئة العامة للاستعلامات صباح اليوم الأربعاء، ندوة إعلامية حول "الارتقاء بالتعليم والقضاء على الأمية لتحقيق التنمية المستدامة" فى إطار نشاط المركز المنفذ عن "شهر إبريل" وتعقد الندوة بمقر مدرسة رفح الثانوية التجارية يحاضر فيها سلمى أبوشيخة مدير عام إدارة رفح التعليمية ويحضرها عدد كبير من الطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة.

وقال محمد سلام مدير المركز، إن الهدف من الندوة هو التعريف بالتنمية المستدامة، وكيفية الارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة داخل المؤسسات التعليمية رغم الظروف الصعبة التى تشهدها مدينة رفح، كما ستتطرق المحاضرة إلى علاقة التعليم بالتنمية وأن الإنسان هو محور عملية التنمية التى تساهم فى إكسابه المعلومات والمهارات اللازمة من أجل تحقيق تنمية مستدامة بكفاءة وعدالة.


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