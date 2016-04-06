"الصحة" تطلق غدا حملة "مصريون أصحاء" للكشف عن الأورام السرطانية

تطلق وزارة الصحة، غدًا الخميس، حملة قومية بعنوان "مصريون أصحاء" تتضمن 3 برامج قومية، للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، على أن تُقَسَّم الجمهورية إلى مرحلتين.

وقال الدكتور تامر حامد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، إن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، وَجَّهَ بإطلاق الحملة، مضيفًا أن البرنامج القومى الثانى سيتضمن تدريب الفريق الطبى على آليات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة بشكل سريع حفاظًا على حياة المرضى وحقهم فى العلاج.

وأشار حامد، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى خطة العلاج على نفقة الدولة وإنشاء سجل قومى للأورام فى مصر، يشمل معلومات كاملة عن مرضى الأورام وخاصة المكتشفين حديثا.

وأكد علاج مرضى الأورام المكتشفين مبكرًا على نفقة الدولة والتأمين الصحى، مشيرًا إلى أنه إنشاء خريطة صحية كبيرة للأمراض المختلفة لمعرفة انتشار الأمراض وأسبابها، والاعتماد على هذة الخريطة حتى نهاية 2030.

وكشف أنه سيتم الانتهاء من قوائم انتظار مرضى فيرس سى فى يونيو المقبل، والتوسع فى إنشاء منافذ جديدة لصرف عقار "سوفالدى" المُعالج للفيروس.