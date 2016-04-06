رئيس مدينة سوهاج الجديدة: تركيب 118 خازوقًا لكوبرى الجامعة المنهار

أكد المهندس محمد مصطفى وهبة، رئيس مدينة سوهاج الجديدة، تركيب حتى الآن 118 خازوقًا لكل مطالع ومنازل كوبرى جامعة سوهاج المنهار، تحت إشراف الجهاز المركزى للتعمير ومركز الدراسات والاستشارات الهندسية بجامعة أسيوط.

وأشار وهبة، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى تركيب 19 خازوقًا آخرين الفترة المُقْبِلَة، ليصبح عدد الخوازيق بالكوبرى 137 خازوقًا. وأضاف أن العمل فى كوبرى سوهاج سينتهى نهاية شهر أبريل الجارى، بناء على تعليمات الشركة المنفذة "النصر للمقاولات".

وأكد وهبة، زيادة عدد الخوازيق من 120 خازوقًا إلى 137، نظرًا لمرور خط الضغط العالى على الكوبرى، ما أعاق عمل ماكينة الخوازيق. وأن العمل جارى حاليًا فى "البلاطة العلوية" لمطالع ومنازل الكوبرى بالإضافة إلى عمل الخوازيق مؤكدا الانتهاء من أعمال وصيانة الكوبرى نهاية الشهر، وبدء تشغيله فى منتصف مايو المقبل.

وتواصل اللجنة الخماسية المُشَكَّلَة من مركز البحوث والإسكان بالدقى، عملها فى فحص كوبرى جامعة سوهاج المنهار، بناءً على قرار المستشار هانى كمال الجوهرى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، وفحص اللجنة أعمال الكوبرى وإعداد تقريرها.

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