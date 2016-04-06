خبراء الأمم المتحدة: قنابل عنقودية وتهريب للذهب فى دارفور السودانية

>أكد مراقبون لعقوبات الأمم المتحدة فى أحدث تقاريرهم وجود ذخائر عنقودية فى الآونة الأخيرة بإقليم دارفور الذى يمزقه الصراع فى السودان فى انتهاك لحظر الأسلحة الذى تفرضه الأمم المتحدة فى حين حصلت جماعات متمردة على أموال من تعدين الذهب بشكل غير المشروع.

وقال فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن دارفور إن لديه أدلة على أن القوات الجوية السودانية لديها قنابل عنقودية من طراز آر.بي.كيه-500 فى منطقة لتحميل الأسلحة بقاعدة عمليات فى نيالا.

وقال الفريق فى تقريره الذى أطلعت عليه رويترز يوم الثلاثاء "على الرغم من أن السودان ليس من الدول الموقعة على اتفاقية الذخائر العنقودية فقد نفى فى السابق حيازة أو استخدام القنابل العنقودية."

وتنفجر الذخائر العنقودية فى الهواء وتتناثر إلى "قنابل" أصغر على مساحة واسعة وتنفجر عند المرور عليها أو التقاطها.

وتدعم رؤية الفريق للذخائر العنقودية نتائج توصل إليها مركز مكافحة الألغام التابع للأمم المتحدة والتى أفادت بأن القوات الجوية السودانية استخدمت قنابل عنقودية من طراز آر.بى.كيه-500.

>