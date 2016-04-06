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جامعة طنطا تنظم مؤتمرا دوليا حول "البحوث النوعية فتى ضوء آفاق التطوير" اليوم

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جامعة طنطا تنظم مؤتمرا دوليا حول "البحوث النوعية فتى ضوء آفاق التطوير" اليوم جامعة طنطا تنظم مؤتمرا دوليا حول "البحوث النوعية فتى ضوء آفاق التطوير" اليوم
تنظم كلية التربية النوعية بجامعة طنطا اليوم الأربعاء وغدا الخميس، المؤتمر العلمى الدولى الثالث للكلية، تحت عنوان: "البحوث النوعية في ضوء آفاق التطوير"، برئاسة الدكتور السيد مزروع عميد الكلية.

ويهدف المؤتمر الإسهام في تطوير التعليم النوعى، بتخصصاته المختلفة، سواء في التربية الفنية، أو الموسيقية، أو الاقتصاد المنزلى، أو تكنولوجيا التعليم، أو الإعلام التربوى، أو العلوم التربوية والنفسية، بما يواكب التطور العالمى، ويحقق جودة المخرجات التعليمية، وفقًا لخطة الدولة في عملية التطوير، بالإضافة إلى تحقيق رسالة الكلية فى مجال البحث العلمي، بما يؤهلها للاعتماد أكاديميًّا.

ويواكب المؤتمر البدء في إنشاء أكبر مبني تعليمي بالكلية على مساحة 2000 متر مربع بارتفاع 6 طوابق، يشمل معامل كمبيوتر وورش فنية ومسرح واستوديوهات تليفزيونية، وقاعات دراسية تلبى كافة الاحتياجات التعليمية لطلاب الكلية، وكذلك إصدار أول مجلة علمية للكلية.

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