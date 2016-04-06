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المعهد الفرنسى بالإسكندرية يعرض فيلم "أليسون" بمناسبة احتفالية العلوم

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المعهد الفرنسى بالإسكندرية يعرض فيلم "أليسون" بمناسبة احتفالية العلوم المعهد الفرنسى بالإسكندرية يعرض فيلم "أليسون" بمناسبة احتفالية العلوم
يعرض المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، فيلم "أليسون" بمناسبة احتفالية العلوم وعيد العلم 2016، بالتعاون مع مركز العلوم بالقبة السماوية بمكتبة الإسكندرية.

ويناقش المعهد الفرنسى خلال احتفالية عيد العلم عن الصحة ويوفر للجمهور من جميع الأعمار فرصة تبادل المعلومات والمعرفة واستكشافها فى إطار جذاب يشجع على التعلم.

يذكر أن احتفالية العلوم التى تنظمها مكتبة الإسكندرية تستمر على مدار يومى 6 و7 أبريل تناقش من خلال عدة موضوعات علمية من خلال فعاليات فنية وثقافية وندوات توعية لجميع الأعمار.

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