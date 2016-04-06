هل هناك أسباب محددة لحدوث ثقب فى الكيس الحامل للجنين؟

سؤال يتبادر للكثير من الحوامل، هل هناك أسباب حقيقية وراء حدوث ثقب فى كيس الجنين وبالتبعية تسرب مياه الجنين؟

فى بعض الحالات قد تعانى الحامل من الشعور بانهمار مياه الجنين فجأة، وهو أمر طبيعى عندما يتعلق بأنه فى موعد الولادة الطبيعية أى بالشهر التاسع، بحيث أن أهم علامات الولادة المنذرة حينها والتى تؤكد اقترابنا الشديد من خروج المولود للحياة، هو تدفق السائل الأمينوسى المحيط به.

ولكن وفى بعض الحالات ينثقب كيس الجنين مبكرا عن موعده، وحسب ما يوضح الدكتور محمود موسى استشارى النساء والتوليد، فلكل حال سببها، فلم يتم التوصل حتى الآن لسبب محدد بعينه وراء هذا التسريب، إلا أن هناك بعض العوامل التى قد تساعد على هذا التسريب.

ففى كثير من الحالات يكون حدوث التهابات فى العنق الرحى وراء هذا الأمر، كذلك فى حالات تعدد الأجنة قد يزيد الضغط بالداخل ما يزيد فرص الانثقاب، ولكن وفى جميع الأحوال هى حالة لا أسباب أو أخطاء معينة تؤدى لها، ويتم علاج بعض الحالات منها بطرق مختلفة، وفقا لكل حالة، وقد يؤدى فى حالات أخرى لضرورة الولادة المبكرة وهى تختلف أيضا من حالة إلى أخرى، لذا على الحامل أن تلاحظ دائما ما إذا تسربت لديها مياه بكل فجائى، أو تسربت على مدار أكثر من يوم بشكل غير طبيعى.

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