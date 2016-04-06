المحكمة تستكمل اليوم نظر استئناف حكم حبس رنا السبكى لنشرها صورا خادشة

تستكمل محكمة جنح مستأنف الدقى، برئاسة المستشار محمد نافع، وعضوية فادى العشماوى، وأحمد أبو طالب، وسكرتارية محمود صابر، ومحمد رشاد، اليوم الأربعاء، نظر الاستئناف المقدم من جانب المنتجة السينمائية رنا محمد السبكى، نجلة المنتج محمد السبكى، على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وغرامة 15 ألف جنيه، فى اتهامها بنشر مصنف يحوى صورا خادشة للحياء.

وكان المحامى سمير صبرى، قد تقدم بالبلاغ رقم 14547 سنة 2015، واتهم فيه محمد حنفى متولى السبكى، ونجلته رنا، بنشر صور خادشة للحياء، بفيلم "ريجاتا" وعرضها بدور السينما، وقررت محكمة أول درجة ببراءة محمد السبكى من الاتهام الموجه له، وحبس نجلته سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وغرامة 15 ألف جنيه.

- تأجيل استئناف رنا السبكى على حكم حبسها بتهمة نشر صور خادشة للحياء لـ6 أبريل

>