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فاطمة ناعوت تنفي إساءتها من جديد للإسلام في تغريدة على"تويتر"

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فاطمة ناعوت تنفي إساءتها من جديد للإسلام في تغريدة على"تويتر" فاطمة ناعوت تنفي إساءتها من جديد للإسلام في تغريدة على"تويتر"
نفت الكاتبة فاطمة ناعوت، صباح اليوم الأربعاء، إساءتها من جديد للقرآن الكريم والإسلام، موضحة الفهم الخاطئ لمداخلتها الهاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، منذ ثلاثة أيام، مشيرة إلى أنها لم تقل إن القرآن يزدرى الإسلام.

وقالت فاطمة ناعوت، فى تغريدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"،:"للمتصيدين الجدد.. لم أقل إن القرآن يزدرى الإسلام. بل قلت بوسع أي متصيّد أن يقتص من آية فتبدو ازدراء.(لا تقربوا الصلاة) دون إكمال الآية، مثلاً".


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