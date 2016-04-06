أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط صاحب مخبز لبيعه 2 طن دقيق من أموال الدعم فى القاهرة

Google+ Print
ضبط صاحب مخبز لبيعه 2 طن دقيق من أموال الدعم فى القاهرة ضبط صاحب مخبز لبيعه 2 طن دقيق من أموال الدعم فى القاهرة
ألقت مباحث شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة القبض على صاحب مخبز، لاستيلائه على 2 طن دقيق من أموال الدعم بمنطقة الساحل، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة، وأكدتها التحريات بقيام صاحب مخبز بلدى بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية، باستخدام بطاقات تموينية، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى وبيعها فى السوق السوداء، والاستيلاء على أموال الدعم، محققًا أرباحا غير مشروعة.

وداهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المخبز المُتحرَّى عنه، وأسفرت عن ضبط صاحب المخبز، وبالفحص تبيَّن استيلاؤه على 2 طن و147 كيلو دقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم