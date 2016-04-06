مقتل 25 إرهابيا بقصف لطيران التحالف لمستشفى "هيت" بالعراق

>دمرت غارة لطيران التحالف الدولى مستشفى "هيت" العام غربى الأنبار الذى اتخذه مسلحو تنظيم داعش الإرهابى مقراً لهم، مما أسفر عن مقتل 25 ارهابيا وتدمير ست سيارات للتنظيم بالموقع.

وذكرت خلية الاعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة ان طيران التحالف بناء على معلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن، نفذ ضربة جوية استهدفت مبنى مستشفى هيت العام سابقا بعد ان أفرغه عناصر داعش ليستخدموه مقرا للاختباء.

وأشارت إلى أنه وفق معلومات جهاز المخابرات الوطنى قصف طيران القوة الجوية العراقى نفقا لداعش ودمره بالكامل وسط مدينة هيت وقتل عددا من الإرهابيين ودمر معدات للتنظيم داخله.