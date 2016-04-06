بالفيديو والصور.. رجال الإطفاء يواصلون عمليات إخماد حريق استوديو "ليلة"

يكثف رجال الدفاع المدنى بالجيزة، من جهودهم للسيطرة على حريق استوديو ليلة بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، الذى يستمر منذ 15 ساعة متواصلة، و لم يتم إخماد النيران المشتعلة والأدخنة التى ظهرت بداخل المكان، ويقوم رجال الإطفاء بمحاصرة النيران من كافة الاتجاهات لمحاولة السيطرة عليه.

كان اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية، تلقى بلاغا من غرفة النجدة بنشوب حريق بالمهندسين و انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الاطفاء، والفريق المرافق له وبصحبتهم 13 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران المشتعلة.

مصدر أمنى: حوائط مبطنة بالاسفنج وراء تجدد اشتعال النيران باستوديو "ليلة"

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