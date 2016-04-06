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نائب وفدى يتقدم ببيان عاجل بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه

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نائب وفدى يتقدم ببيان عاجل بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه نائب وفدى يتقدم ببيان عاجل بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه
قال محمد سليم، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إنه سيتقدم ببيان عاجل لكل من وزير الكهرباء محمد شاكر، ووزير الإسكان والمرافق العامة الدكتور مصطفى مدبولى، بسبب ارتفاع فواتير المياه والكهرباء.

وأشار سليم، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا كبيرا فى فواتير المياه والكهرباء بمعظم أنحاء الجمهورية، بشكل يحول دون قدرة المواطن البسيط على سدادها، مضيفًا: "لا نعلم لماذا تُزيد الفواتير بهذا الشكل".
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- بيان عاجل ضد وزير التضامن حول التعدى على طفل يتيم بالضرب بمؤسسة حكومية
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>- بيان عاجل لوزير الإسكان بسبب انقطاع مياه الشرب عن "إبنى بيتك" بـ6 أكتوبر
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