رئيس مباحث البحيرة:الطفل المقتول برشيد عانى من تكرار حالات الاعتداء الجنسى

قال العميد خالد عبد الحميد رئيس مباحث البحيرة، إن تقرير الصفة التشريحية والطب الشرعى للطفل "علاء. م. ح" الذى قتله سائق "توك توك" برشيد بعد التعدى عليه جنسيًا داخل حمام مسجد بالمدينة، أثبت أن الطفل عانى من الاعتداء الجنسى أكثر من مرة.

وأشار عبد الحميد، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن المتهم يمثل حاليًا أمام جهات التحقيق بعد اعترافه بالجريمة، وقال إنه عقب تعديه على الطفل قرر التخلص منه بقتله، وأن تقرير الطب الشرعى أوضح أن الطفل قُتِلَ عن طريق كتم الأنفس مع بعض الإصابات بفروة الرأس، وخدوش بالوجه.



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