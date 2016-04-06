وزير الدفاع السعودى: سلوك إيران لا يخدم الاستقرار فى المنطقة

>أكد مستشار وزير الدفاع السعودى أحمد عسيرى أن سلوك إيران لا يخدم الاستقرار فى المنطقة ويتنافى مع قواعد الأمم المتحدة.

وقال عسيرى فى تصريح خاص لقناة سكاى نيوز بالعربية الليلة إن إيران تعد عامل عدم استقرار فى المنطقة وتسعى إلى إطالة أمد النزاعات فى دول عربية عبر دعم ميليشيات مرتبطة بطهران، موضحا أن تصرفات إيران فى اليمن تعكس تحديها للقرارات الدولية فى إشارة إلى مصادرة سفينة أسلحة مرسلة من ايران إلى ميليشيات الحوثى الموالية لطهران فى اليمن.

وأضاف أن إرسال كميات كبيرة من الأسلحة إلى اليمن يؤكد على رغبة إيران بإطالة أمد القتال ومنع الفرقاء الذين سيلتقون فى جولة جديدة من المباحثات بعد أيام من التوصل إلى حل سياسى.

ولفت إلى أن إيران تتحدى قرارات الأمم المتحدة وإرادة المجتمع الدولى وتسعى لإطالة النزاع باليمن، مشيرا إلى أنها تخالف قرار مجلس الأمن 2216 الذى يمنع إرسال أسلحة إلى الميليشيات اليمنية المتمردة.

وكانت البحرية الأميركية قد قالت فى بيان إنها اعترضت سفينة أسلحة فى 28 مارس الماضى وذلك فى اطار سلسلة من عمليات ضبط شحنات أسلحة غير مشروعة مرسلة إلى اليمن من إيران.

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