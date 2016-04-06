حبس 3 عاملين بأحد البنوك الخاصة 15 يوما لاستيلائهم على مليونى جنيه

قررت النيابة العامة بقسم جرجا جنوب محافظة سوهاج، حبس "دردير.ع.م.د"، و"أحمد.ع.ش.ع"، و"العربى.م.ا.م"، عاملين بأحد البنوك الخاصة فرع جرجا، خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق، وذلك واقعة المحضر رقم 787 إداري قسم شرطة جرجا لسنة 2016.

كما قررت النيابة أيضا ضبط وإحضار "جمال . أ . ع . ع 49 سنة" مسئول سابق بالبنك فى الاستيلاء علي ‏أموال عملاء المصرف المذكور مستغلاً فى ذلك موقعه الوظيفى بالمصرف، والذى ضبطته قوة من قسم مكافحة الأموال العامة إلى محل إقامته وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من قسم شرطة جرجا يفيد تجمع عدد كبير من عملاء أحمد البنوك الخاصة أمام البنك معلنين قيام صراف بالبنك بالإستيلاء على إيدعاتهم المالية بالإشتراك مع آخرين.

تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى ،مدير إدارة المباحث الجنائية ،والعميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية ،وقاده العميد حسام حامد، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، والرائد محمود حسنى الشريف وكيل القسم، بالإشتراك مع العقيد صلاح أبوالقاسم وكيل فرع البحث للجنوب، والرائد محمد مجلى، رئيس مباحث قسم جرجا.

وتوصلت التحريات إلى قيام بعض موظفى البنك، بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين العملاء الذين تجمعوا أمام فرع ‏البنك الكائن بدائرة قسم شرطة جرجا، واتهموا "دردير . ع . م" ‏بالاستيلاء على مبالغ مالية من عملاء المصرف، وتم اصطحاب العملاء لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين أن عدد العملاء 45 عميلا، بلغت جملة المبالغ المستولى عليها ضبقا للمحضر الأولى 2190713 جنبيها "مليونين ‏ومائة وتسعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة عشر جنيها"، وذلك عن طريق استلام تلك المبالغ المالية منهم وإيهامهم ‏بإيداعها بحساباتهم بالمصرف المذكور على غير الحقيقة والاستيلاء على تلك المبالغ لنفسه.

وعلى جانب آخر تقدم" ‏‏محمد . ع . ع . ح 1959 مدير فرع البنك بجرجا" ويقيم ، و"عصام . م . أ مواليد 1970 محامى بالشئون القانونية بالبنك" ببلاغ‏ ضد المشكو في حقه الأول و"أحمد . ع . ش 32 سنة موظف خدمة العملاء بالفرع"، و" العربي . م . ا 33 رئيس الخزينة بالفرع، و"باسم . م . ا 32 سنة موظف خدمة العملاء بالفرع"، وذلك ‏لقيامهم بالاشتراك فيما بينهم بالاستيلاء على المبالغ المالية المشار إليها بعد إيهام العملاء بإيداعها بحساباتهم ‏بالمصرف على غير الحقيقة وقيامهم بالاستيلاء على تلك المبالغ لحسابهم الشخصي والتزوير فى الأوراق ‏الرسمية الخاصة بالبنك لإخفاء استيلائهم على تلك المبالغ.

وأكدت التحريات صحة البلاغ، وعقب تقنين كافة الإجراءات القانونية تم ضبط الأول والثاني والثالث وجار العمل على ضبط الرابع، وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بالاستيلاء على أموال عملاء المصرف، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 787 إدارى قسم شرطة جرجا، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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