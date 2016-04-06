حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 6 أبريل 2016

برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 6\4\2016

>برج الأسد على الصعيد المهنى:

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برج الأسد على الصعيد العاطفى:

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برج الأسد على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

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برج الثور حظك اليوم الأربعاء 6 أبريل

>برج الثور على الصعيد المهنى..

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على الصعيد العاطفى:

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 6/4/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الحوت على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 6/4/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج السرطان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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برج القوس حظك اليوم الأربعاء 6 أبريل

>برج القوس على الصعيد المهنى..

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وضعك المهنى أفضل بكثير الآن، لكن ما سيجعل هذه الأمور تسوء هو عدم احترامك لمواعيدك واستهتارك أيضًا، لابد من الالتزام بمواعيد العمل واحترام رؤسائك، فهذا الأمر إذا لم تفعله سيدفعك إلى أشياء لم تعجبك كثيرًا، ترقية جديدة فى الطريق إليك، حاول أن تحافظ عليها وتثبت أنك على قد المسئولية.وضعك العاطفى الآن يتحسن شيئًا فشيئًا كثير من المشاكل مع شريك حياتك ستنتهى الفترة القادمة، لذا لابد أن تحافظ على هدوء العلاقة بينكم، حاول أن لا تجعل أحدًا يتدخل بينك وبين شريكك، فالحفاظ على خصوصية العلاقة من شأنه أن يجعلها أفضل الأيام المقبلة.تناولك للوجبات السريعة سيجعل صحتك تتدهور كما سيجعل الدهون تتراكم فى جسدك، حاول أن تأخذ معك بعض الأطعمة الصحية فى حقيبتك لتتناولها فى عملك بدلا من الوجبات السريعة، السير نصف ساعة صباحًا سيجعل صحتك تتحسن كثيرًا، عليك استشارة طبيبك الخاص بشأن الآلام التى تشعر بها فى أنفك.انفراجة فى الأزمة المالية الخاصة بك التى استمرت الأيام الماضية، حاول تسديد مديوناتك الآن ولا تلجأ للاقتراض بعد ذلك من أحد، كنت تعتزم الاشتراك فى أحد الأندية الرياضية، لذا قبل أن تنفذ الأموال فى يديك اشترك ولا تتردد، حاول الذهاب إلى الأندية الرياضية بصفة دورية.عندما تواتيك الفرصة .. فاقتنصها، بعض القرارات تحتاج منا إلى الحسم، وإلا ضاعت من بين أيدينا ولم نجدها، الكثير من القرارات تحتاج منك أن تحسم أمورك، وتعرف ماذا تريد تحديداً، لأن بعض الأشياء لا تنتظرنا، ولا تتحمل ترددنا، اقتنص الفرص كى لا تكن من النادمين.إن كان شريك حياتك من هؤلاء اللذين لا يبوحون بمشاعرهم كثيراً، ولا يستطيعون التعبير عنها، ولا يتمكنون من العتاب .. فعليك أن تنتبه لكل كلمة تقولها، لأنه من الممكن أن تجرحه دون أن تعرف، ولن يستطيع هو البوح لك بشىء، عليك كذلك تحمل صمته .. فهذا لا يعنى أنه لا يحبك، لكنه يحبك بطريقتك.إهمالك فى أسنانك قد يقودك إلى الهاوية، إحرص على الذهاب إلى طبيب أسنان حتى يشخص الحالة ويطلعك على الوضع الحقيقى .. فحالتك الصحية ستؤثر على باقى جوانب حياتك بالسلب إن لم تقم بالاهتمام بها بالقدر الكافى.عندما تمر ببعض الفوضوية فى حياتك، وتجد أن الأمور قد تخرج عن السيطرة، عليك العمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وأن تسيطر على ما يمكنك السيطرة عليه، ولا تُحمل نفسك أكثر مما تحتمل، وتذكر أن الحياة فترات، فإن كنت تمر هذه الأيام بحالة من الفوضوية، ستشعر بالاستقرار فيما بعد.تفكر فى اتباع خدعة ما من أجل تحقيق إحدى رغباتك، قاوم هذه الفكرة قدر الإمكان لأنها لن تجلب عليك سوى الخراب، وستفقد كل ما بذلته من مجهودٍ مضنِ فى الأوقات الماضية وقد تفقد ثقة المحيطين بك للأبد.لا تدع العناد يتحكم فى علاقتك لأنه قد يقودها للدمار، خاصة أن شريك حياتك ليس فى مزاج يسمح له بتقديم تنازلات لذا احرص على أن تتمتع بالكثير من التفاهم والمرونة كى تحسن حياتك العاطفية ويشعر شريكك بالامتنان نحوك.قد تتعرض اليوم للقليل من المتاعب الصحية البسيطة مثل البرد والسعال أو الصداع وقد تعانى أيضًا ألمًا فى المعصم أو الإصبع وهذا قد يبطئ من وتيرة يومك لكن لا تقس على نفسك.الحوار مع نفسك مهم للغاية فاستمع إليها بإنصات وتركيز واتبع حدسك فغالبًا ما يكون صادقًا رغم أن ما ينصحك به قد يبدو غير منطقى.تبحث منذ وقت طويل عن فرصة واحدة كبيرة تأتى فى طريقك، واليوم هذه الفرصة بين يديك فاحرص على اغتنامها والاستفادة منها قدر الإمكان، من المتوقع أن تحصل على أخبار جيدة اليوم، وتتلقى عروض عمل من جهات غير متوقعة فحافظ على تألقك واستمتع بنجاحك.البحث عن الحب لا يحتاج أن تمشى بعيدًا جدًا، هناك شخص يهتم بك وهو قريب جدًا منك ولكنه يخشى من مصارحتك بحقيقة مشاعره. أعد التفكير فيمن حولك واذا اكتشفته حاول أن تطمئنه فهذا هو كل ما يحتاجه ليكشف لك عن حبه.اليوم أنت تريد أن تقدم الدعم للكثير من المحيطين بك وترعاهم، ولكن لا تهمل فى صحتك بينما تهتم بهم، حاول أن تنتبه لنفسك لأنه لولا وجودك بكامل صحتك لن يمكنك العناية بهم ولن يسعدهم أن يروك فى حال متدهورة.اليوم مهم بالنسبة لك كما ومن المتوقع أن تتلقى اتصالات هامة مع أشخاص قدامى قد يكونوا مفيدين لك على الصعيد المهنى، أو تتلقى دعوة من أصدقائك فى الخارج للعمل معهم، والأبيض هو لون الحظ بالنسبة لك اليوم.عندما تشعر بالملل من العمل، عليك أن تبذل مجهوداً فى تغيير الطريقة التى تعمل بها، فأنت تحتاج إلى تغيير بعض التفاصيل، هذه التفاصيل قد تفرق كثيراً فى حياتك العملية والمهنية، كما أنك تحتاج إلى تمالك نفسك أثناء الغضب، لأن الخلافات الشخصية لا يصح بأى حال من الأحوال أن تؤثر على حياتك المهنية.

على الصعيد العاطفى:

>أى علاقة بين إثنين تعتمد على الأخذ والعطاء، أنت تحتاج إلى أن تفهم شريك حياتك بشكل أكبر، وكذلك هو، الرضية المشتركة، ووضع نفسكما مكان الآخر سيساعدكما كثيراً على اجتياز الفجوة التى قد تحدث بينكما.

على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 6/4/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الحمل على الصعيد الصحي:

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توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل:

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برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 6/4 /2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:

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برج الميزان على الصعيد العاطفى:

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برج الميزان على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

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برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 6\4\2016

>برج الجدى على الصعيد المهنى:

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برج الجدى على الصعيد العاطفى:

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برج الجدى على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

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حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 6/4/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

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حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 6/4/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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حظك اليوم العذراء ليوم الأربعاء 2016/4/6

>حظك اليوم لبرج العذراء :

>حظك لبرج العذراء على الصعيد المهني:

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حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء :

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حظك اليوم برج العقرب ليوم الأربعاء 2016/4/6

>حظك اليوم لبرج العقرب :

>حظك لبرج العقرب على الصعيد المهني:

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حظك لبرج العقرب على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج العقرب على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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أن تكون صحتك جيدة هذا يجب أن يكون على رأس أولوياتك واهتماماتك، وهذا سيتطلب منك بذل مجهوداً، كأن تواظب على ممارسة الرياضة، وأن تتبع نظاماً غذائياً جيداً، وأن تُحيط نفسك بآخرين يساعدونك ويشجعونك على اجتياز الفتور الذى قد تشعر به، أثناء محاولتك إدخال عادات جديدة إلى حياتك.إذا كان هناك بعض التوتر فى علاقتك مع الآخرين، عليك أن تبتعد قليلاً عنهم .. والجلوس قليلاً مع نفسك حتى تستطيع أن تفهم من المخطىء، وحتى ترى الصورة الكاملة .. تذكر كذلك أن الضغوط قد تؤثر عليك سلباً فتخطىء فى حق الآخرين دون أن تدرى.الحاجة إلى صديق جيد تستشيره فى بعض المشكلات العملية من أحد الحلول التى لا يمكن أن تجد بديلاً عنها، خاصة إن كان هذا الصديق من خارج نطاق العملن لأن نظرته للمشكلات ستكون أعمق، وسيجعلك تتطرق إلى مناطق فى التفكير لم تخطر ببالك، لذلك تعامل بشكل أكثر تميزاً مع أصدقائك و أشركهم فى قضايا العمل، فالتفكير بأكثر من عقل دائماً أفضل.التعامل مع المواقف الصعبة التى تتعلق بمشكلات الأصدقاء بشىء من التحيز لأحد الأطراف يتسبب فى خسارة كثير من تقدير الأصدقاء لك، لذلك عليك التأكد اولاً من ملابسات المواقف وتفاصيلها حتى لا تنصف شخص على حساب آخر دون وجه حق، التصرف الحكيم فى هذه الأمور هو نصف حل المشكلة، لذلك استخدم ذكاء الحمل حتى تكون حكماً جيداًحالة التوتر شبه الدائم التى تسيطر عليك، تجعل تشعر بالإرهاق دائماً، وتمنعك من استعادة قوتك البدنية التى تقل يوماً تلو الآخر، تناول الخضروات والفاكهة، وخفف من تناول المشروبات المهدئة، حتى تتغلب على حالة الإرهاق التى تسيطر عليك.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش فترة دقيقة فى حياته يحتاج فيها للتواجد بشكل دائم مع أصدقائه وتعميق علاقاته بهم، حتى يكتسب من خبراتهم الحياتية ما يفيده فى مجال عمله، و الحكم بينهم بشىء من الحكمة يزيد من ثقتهم فيك.التميز فى العمل لن يأتى فى الفراغ، وبالرغم من التردد الكثير الذى اعتاد عليه مولود برج الميزان قبل اتخاذ أى قرار يأخذ وقتاً طويلاً، إلا أن هذه القرارات غالباً ما تكون صائبة، وتجنب صاحبها الوقوع فى عديد من المشكلات، لذلك يعتبر مولود الميزان من انجح الشخصيات القيادية التى تحاول دائماً ان تصل إلى حد الكمال، وتعرف اخطائها جيداً وتعمل عليها.الوصول إلى قلب الحبيب بطريق مباشر ليس بالسهولة التى تتخيلها، خاصة إنك من الشخصيات التى تضع الاحتمالات دائماً نصب أعينها، ولذلك عليك أن تنحى عقلك جانباً، وتتصرف وفق إحساسك وحدسك أولاً، فبالتأكيد ستجد نتائج سريعة وصحيحة، وستوفر مزيداً من الوقت الذى تضيعه فقط فى التفكير، وربما يكون ذلك الوقت سبب ضياع عدد من الفرص.حالتك الصحية جيدة، لكن الإفراط فى تناول الوجبات الدسمة قبل النوم مباشرة يزيد من فرص تعرضك لأمراض مثل الكولسترول والضغط ومرض السكر، فحاول أن تحدد وجباتك وتتبع نظام غذائى صحى، لتتجنب هذه المشكلات وتبنى جسماً قادراً على المقاومة.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش يوماً هادئاً على الصعيد المهنى حيث يتأكد من قدرته على اتخاذ القرارات الصائبة و اتقان العمليات الإدارية والقيادية، وعلى العصيد العاطفى تحتاج فقط إلى التخلى عن التفكير ولو لفترات قصيرة حتى تجعل لقلبك فرصة التصرف.لقد حان الوقت للجلوس مع نفسك ووضع خططتك المستقبلية للمرحلة القادمة، وضع الخطوات التى يجب عليك إتباعها سيسهل من حدة رؤسائك فى عملك، أنت تعانى من بعض المشاكل فى العمل مع مديريك، لذا يجب أن تتريث قليلا فى أقوالك وأفعالك حتى لا تجعل أحد يأخذ انطباع سئ عنك.وضع مبادئ جديدة للسير عليها مع شريكك فى المرحلة المقبلة سيكون له أثر إيجابى كبير، فازدياد المشاكل فى الفترات الأخيرة بينكما جعلك تشعر بعدم الراحة فى حياتك بوجه عام، إذا كنت ترغب فى مقابلة شريكك فعليك جلب هدية من الأشياء التى يفضلها، تلطيف الأجواء سيساعد شريكك على اتخاذ خطوة رسمية فى علاقتكما.أهملت صحتك فى الفترات الأخيرة بشكل أصبح غير مقبول بعض القرارات التى اتخذتها منذ أيام من شأنها أن تجعل صحتك فى تحسن بشكل مستمر، ممارسة الرياضات البسيطة الفترة المقبلة سيسحن من تنفسك، لذا عليك أن تمارسها بانتظام ولا تمارسها بشكل متقطع، فهى ستفيدك كثيرًا.أخبار جيدة بشأن واقعة ما تنتظرها الأيام المقبلة، حاول أن تأخذ من وقتك جزء قصير للذهاب إلى صالونات التجميل، فالاهتمام بنفسك سيجعلك أفضل فى نظر كل من يتعاملون معك، حاول أن تجد وقت للعلاقات الاجتماعية ومقابلة الأشخاص التى كنت تود مقابلتها منذ فترة.يوم سعيد ملئ بالانجازات على صعيد العمل حيث تحقق نجاح انتظرته من فترة طويلة وتتلقى اطراء من مديرينك يغمرك بالسعادة. عليك أن تكثف جهودك الفترة القادمة حتى تصل إلى أهدافك التى تطمح إليها.تفقد شخص غالى عليك بشكل كبير غيابه أثر بشكل سلبى على حياتك، حاول أن تصارحه بتلك المشاعر فالأغلب أن يبدالك أيضًا نفس الاحساس. علاقتك بأهلك قوية هذه الأيام وتتلقى منهم دعم بشكل كبير.نتيجة لانشغالك بالعمل تهمل صحتك بشكل كبير، وقد تنسى أن تتناول الطعام سوف يؤثر ذلك بشكل سلبى جدًا على صحتك عليك الحذر عزيزى الجوزاء والانتباه إلى صحتك الجسدية هذه الايام.يوم مهم على الصعيد المهنى تتلقى الكثير من الأطراء والنجاح التى تدخل على قلبك السعادة. تحتاج بشكل كبير إلى فترة من الراحة والاسترخاء فكثرة الإجهاد قد تجعلك تعانى من مشاكل صحية مفاجئة.لا تستطيع إتخاذ قرارات حاسمة بشأن الضغوط الكثيرة فى محيط العمل ولديك الكثير من الالتزامات المهنية العالقة، تحتاج بشدة إلى ترتيب الأولويات والتزام الهدوء حتى تستطيع وضع خطة واضحة للفترة القادمة.قد تدخل فى علاقة حب جديدة سوف يكون لها أثر إيجابى كبير على حياتك. تتلقى مكالمة هاتفية من صديق غائب أو شخص عزيز على قلبك كنت تنتظرها من فترة طويلة.تبدو صحتك جيده هذه الأيام عليك فقط اتخاذ التدابير الوقائية بسبب التقلبات الجويه المفاجئة التى قد تؤثر بالسلب عليك. لا تهمل عمل بعض التمارين الرياضية ولو لبضع دقائق فى جدولك اليومى.تحتاج إلى بعض المساعدات الخارجية حتى تستطيع التغلب على المشاكل المهنية التى تقابلك هذه الأيام لا تترد فى طلب العون عزيزى الدول حتى تمر تلك الفترة بسلام وتعبر إلى مرحلة أكثر استقرار.ما زال يعانى هذا البرج من عدم الاستقرار على المستوى المهنى، فمزيد من الاحداث السيئة المتعاقبة تحل على عمله وتجعله فى حالة من الارتباك، لكن العقل والتدبر واحتواء المشاكل ستكون الصفات التى يحتاجها فى هذه الفترات للتخلص من مشاكله.مر أمس هذا البرج بمزيد من المشاكل العاطفية والاختلاف فى وجهات النظر، لكن لا داعى للقلق بشأن ذلك فهذه الأمور ستعوض سريعا، وسيأتى التفاهم مرة ثانية بعد فترة من الاختلافات الجوهرية.يجب أن يظل هذا البرج مستمع لتعليمات الطبيب حتى لا يعانى من بعض المشاكل الصحية التى هو فى غنى عنها.للأسف المشاكل على المستوى العملى ستدق أبواب هذا البرج، لكن الحب سيكون عوضه عن هذه المشاكل وسيساعده على تخطى هذه المرحلة الصعبة.ما زال هذا البرج من أكثر الأبراج التزاماً واستقراراً فى حياتهم العملية، ومازال يحقق النجاحات على كافة المستويات ويثبت وجوده، لكن يجب أن يبتعدوا عن الغرور تماماً لأنها الصفة الوحيدة الخطر عليهم وعلى نجاحاتهم فى هذه الفترة .الحب سيكون من أكثر الأشياء التى تساند وتقف إلى جوار أبناء هذا البرج، لكن لا داعى للمبالغة فى المشاعر أو الانشغال بهذا الحب الذى ربما يلهى أصحابه عن باقية اعمالهم ومهامهم اليومية.حاول أن تكون حذراً طوال الأيام القادمة خاصة بشأن حالتك الصحية، فالتزم بتعليمات الطبيب ولا تخرج عن سياقها.مزيد من النجاحات وتحقيق الأمنيات سيحققها ابناء هذا البرج ولا داعى من الخوف عليهم لأنهم سيجتازون مراحل جديدة فى مجال عملهم بكل نجاح، لكن يجب أن يكونوا اكثر حذراً من الانشغال فى الحب.