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ارتفاع الإشغال السياحى بالأقصر لـ37% بإجمالى 50 باخرة تحمل 2239 سائحا

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ارتفاع الإشغال السياحى بالأقصر لـ37% بإجمالى 50 باخرة تحمل 2239 سائحا ارتفاع الإشغال السياحى بالأقصر لـ37% بإجمالى 50 باخرة تحمل 2239 سائحا
قال اللواء حسنى حسين مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار لمنطقة جنوب الصعيد، إن نسبة الإشغال السياحى بمحافظة الأقصر ارتفعت، وسجلت أمس الثلاثاء نسبة 37% بمختلف الفنادق والبواخر النيلية على ضفتى النيل، بإجمالى 50 باخرة من أصل 245، تحمل على متنها حوالى 2239 نزيلاً أجنبيًا ومصريًا.

وأشار حسين فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى التكثيف أمنى بمختلف المناطق السياحية، لتأمين السائحين الذين يخرجون نهارًا وليلاً فى جميع المناطق الآثرية بالمحافظة للحصول على أعلى درجات تأمينهم.

وأضاف حسين، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن نسبة الإشغال السياحى بالفنادق العائمة بمحافظة الأقصر، وصلت إلى 37%، وبلغ عدد البواخر السياحية 50 باخرة من أصل 245 على متنها 2239 نزيلاً أجنبى ومصرى تقوم بجولات بين الأقصر وأسوان.

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