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ضبط إرهابى متورط فى زرع قنابل بميدان الرماية والهرم واستهداف رجال الشرطة

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ضبط إرهابى متورط فى زرع قنابل بميدان الرماية والهرم واستهداف رجال الشرطة ضبط إرهابى متورط فى زرع قنابل بميدان الرماية والهرم واستهداف رجال الشرطة
كشفت مصدر أمنى أن ضباط الأمن الوطنى ومباحث الجيزة نجحوا فى إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية المتورط فى تنفيذ عدد من التفجيرات منها ميدان الرماية وزرع عبوة شديدة الانفجار أعلى دائرى المريوطية وانفجار الهرم.

وأضاف المصدر أن المتهم تم القبض عليه بداخل مسكنه بمنطقة إمبابة وتم مداهمة الشقة السكنية وعثر بداخلها على مستلزمات ومكونات تصنيع عبوات ناسفة موضحا أنه متورط فى استهداف قوات الشرطة والارتكازات والأقوال الأمنية أثناء تواجدهم بالميادين والطرق.

وأوضح المصدر أن القوة الأمنية استعانت بخبراء المفرقعات ورجال الأمن المركزى للتعامل مع المتهم تحسبا لوجود أى عبوات ناسفة بداخل مسكنه وقام الخبراء بتمشيط وتعقيم المسكن ولم يتم العثور على أى أجسام غريبة وتم إلقاء القبض عليه ليتم التحقيق معه ليتم استكمال باقى الإجراءات القانونية اللازمة تجاه

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مصر 365