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ضبط صاحب محل أدوات كهربائية مغشوشة فى الجيزة

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ضبط صاحب محل أدوات كهربائية مغشوشة فى الجيزة ضبط صاحب محل أدوات كهربائية مغشوشة فى الجيزة
ألقت مباحث شرطة والتجارة الداخلية بالجيزة، القبض على صاحب محل غير مرخص لتجارة الأجهزة الكهربائية المغشوشة فى الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت شرطة التموين والتجارة الداخلية معلومات تفيد بقيام صاحب محل لتجارة الأجهزة الكهربية غير مطابقة للمواصفات القياسية مستخدما خامات رديئة ومقلدة والمعاد تدويرها مرة أخرى والخالية من أى فواتير أو مستندات تدل على مشروعيتها ومقلدة للشركات الكبرى ومجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها بالأسواق.

وعلى الفور تم ضبط صاحب المحل و156 قطعة أدوات كهربائية مجهولة المصدر، تم تحرير المحضر اللازم .

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مصر 365

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