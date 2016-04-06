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اليوم.. المؤتمر العلمى السنوى الرابع لقسم الأطفال بسوهاج

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اليوم.. المؤتمر العلمى السنوى الرابع لقسم الأطفال بسوهاج اليوم.. المؤتمر العلمى السنوى الرابع لقسم الأطفال بسوهاج
أعلن نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس جامعة سوهاج، عن تنظيم قسم الأطفال بالجامعة، المؤتمر العلمى السنوى الرابع لوحدة أمراض قلب الأطفال، تحت عنوان "أمراض القلب المكتسبة عند الأطفال" وتبدأ فعاليات المؤتمر اليوم الأربعاء على مدار يومين.

وأكد الدكتور محمد عبد العال الباجى، رئيس قسم الأطفال ورئيس المؤتمر، فى تصريحات صحفية، أنه سيشارك بالمؤتمر أساتذة من جامعة القاهرة، عين شمس، أسيوط، جنوب الوادى، المنصورة، أسوان وجامعة المنيا، وأكثر من 200 طبيب من الجامعات المصرية متخصصين فى أمراض قلب الأطفال.

وأضاف أن المؤتمر سيناقش عددًا من الأبحاث والموضوعات أهمها الجديد فى أمراض الحمى الروماتيزمية وروماتيزم القلب عند الأطفال، زيادة أمراض ضغط الدم عند الأطفال، والجديد فى استخدام القسطرة التشخيصية العلاجية فى علاج الأطفال، علاج اضطرابات القلب وتشخيص وعلاج هبوط القلب عند الأطفال كما سيناقش المؤتمر مرض كواساكى اليابانى الذى ظهر حديثا فى وتدريب الأطباء على كيفيه تشخيصه وعلاجه.

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