8 نصائح نفسية لو عندك عقدة من الجواز والتجارب الفاشلة

"مش كل أسباب فشل الجوازة متعلق بالطرفين"، هناك الكثير من الأسباب تتعلق بأسباب خارجة عن إرادتهما، ناتجة عن أفكار من الماضى تربيا عليها أثرت على أول تجربة حقيقية لزواجهما.

الكثير من الأسباب تصبح عاملا رئيسيا فى فشل الزيجات مبكرا، وذلك ما تؤكده التجارب الحالية وارتفاع مؤشرات الطلاق فى السنة الأولى، هذا ما أكده الدكتور هشام ماجد أخصائى المخ والأعصاب والعلاج النفسى والإدمان، موضحا أن أغلبها يتعلق ببعض الأفكار الموروثة المغلوطة عن واجبات ومكانة الزوج والزوجة، ومهام ومتطلبات كلا منها، فضلا عن أن هناك أسبابا أخرى تتعلق لا شك بتأثر الزوجين بالتجارب الفاشل الكثيرة فى محيط العائلة والأصدقاء، فكلما كانت كثيرة كلما أثر ذلك بالسلب على زواجهما.

من الغباء أن تسمح لمثل هذه التراكمات النفسية السلبية أن تتحكم فى مشروع وتجربة جديدة، تدخلها أنت لأول مرة، هذا ما أكده أخصائى العلاج النفسى، مشيرا إلى أن كل زواج هو تجربة قائمة بذاتها لا يصح مقارنتها بتجربة أخرى، وأشار أيضا إلى أنه بالفعل مثل هذه الأفكار السلبية العالقة بالعقل تجعل الزوجين يتعاملان بخلفية سيئة مع الزواج ومع بعضهما البعض، ويصبح لديهما شبه "عقدة" من مشكلات وأزمات الزواج، ويعانون من رغبة دفينة فى التخلص من هذه العلاقة اعتقادا منهم أنها السبب وراء مشكلاتهما سويا.

ويقدم الدكتور هشام ماجد مجموعة من النصائح التى تتمكن بها من التخلص من بعض تراكماتك النفسية الخاطئة قبل الإقدام على خطوة الزواج، أو إذا كنت فى بدايته أيضا وأردت إنجاحه:

1. اطرد تماما من عقلك الأفكار الموروثة الخاطئة عن الزواج، وأنه قيد كبير، أو أنه سبب مشكلات الحياة، أو تلك التى تدعى أنه يهدم الحب، فكلها أفكار سلبية ناتجة عن أشخاص سلبيين يصدرون طاقة سلبية.

2. التعلق بالماضى يجعلك ثابت فى مكانك، لا يمكنك التقدم فى حياتك وأنت تركز فى تجارب سابق وخبرات قديمة.

3. التجارب القديمة ملك أصحابها، ولا دخل لك فيها، ابنى تجربتك الخاصة.

4. التركيز على كل ما هو إيجابى وتحويل السلبى فى الزواج إلى إيجابى طريقك الوحيد لعيش حياة سعيدة.

>5. تخيلاتك العالية عن الزواج والحب والحياة الوردية سبب فى فشلك، ابتعد عنها وكن واقعيا.

6. فى حالات مرورك بتجارب صعبة كتجربة، أو زواج فاشل، يعيقك عن الزواج لابد من استشارة مختص نفسى.

7. العلاج السلوكى المعرفى أفضل الحلول لمن يعانى من مشاكل وعقد حادة تجاه الزواج.

8. اربط الزواج بفكرة جميلة، بهدف راق يفرحك، كإنجاب الأطفال، كالاستقلال، كالخروج والفسح والتنزه.

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