سفير مصر فى الأردن: نتابع حادث اعتداء الشرطة على مواطن مصرى وسنضمن حقه

قال سفير مصر فى الأردن، خالد ثروت، إن السفارة تتابع ما حدث من اعتداء قوات الشرطة الأردنية على شاب مصرى، مؤكّدًا أن السفارة أرسلت على الفور ممثل عنها ومحامى السفارة لضمان حق المواطن.

وأكد السفير فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع" أنه أجرى اتصالات بالقيادات الشرطية فى المملكة الأردنية الهاشمية، وجار التحقيق فى الحادث، مشيرًا إلى أن السفارة لن تتوانى عن الحفاظ على كرامة أى مصرى فى الأردن وحفظ حقوقه.

كان نشطاء قد تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو يظهر من خلاله شاب يصرخ جراء الاعتداء البدنى عليه من قِبَل قوات شرطة أردنية.

وبالتواصل مع ناشر الفيديو قال إن الشخص المُعْتَدَى عليه هو شاب مصرى الجنسية من قرية ظفر بمحافظة الدقهلية، وأن قوات الشرطة الأردنية تضربه دون أسباب فى الشارع.

تداول فيديو يزعم اعتداء قوات شرطة أردنية بالضرب المبرح على مصرى قبل اعتقاله