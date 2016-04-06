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طارق عبد الجابر: سأعود اليوم بعدما حرمت من مصر 3 سنوات وأنا لست إخوانيا

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طارق عبد الجابر: سأعود اليوم بعدما حرمت من مصر 3 سنوات وأنا لست إخوانيا طارق عبد الجابر: سأعود اليوم بعدما حرمت من مصر 3 سنوات وأنا لست إخوانيا
قال الإعلامى طارق عبد الجابرإنه سيعود إلى اليوم الأربعاء، مؤكدا إن اليونانية قررت فتح تحقيق موسع بشأن وثائق بنما وأن الحكومة ستعلن أسماء جميع المتورطين، وإن رئيس الوزراء اليونانى يتمنى حل قضية ريجينى ، لافتاً ألى أن الاتحاد الأوروبى لن يتأثر بهذه القضية.

كما أكد عبد الجابر فيى مداخلة من اليونان عبر برنامج "سكايب" مع الإعلامى وائل الإبراشى إنه كان من المفترض عودته يوم الاثنين الماضى ولكنه آجل الرحلة إلى اليوم الأربعاء بناء على نصائح طارق العوضى، المحامى الخاص به وإنه سيعود غدا بعدما حرم من مصر 3 سنوات، وأضاف تعقيبا على تصريحات الإعلامى مصطفى بكرى ومهاجمته له إنه ليس عضوا بجماعة الإخوان ولكنه ليبرالى.

وتابع: "أنا ندمان إنى خرجت من مصر واعتراضى كان لابد أن يكون من داخل البلد وأقول رأيى حتى لو كان مخالف، وهناك عدد كبير يريدون العودة، ويوجد حالات مأساوية كثيرة فى الخارج، ويجب أن يكون هناك مصالحة وطنية وليست سياسية وتتم عملية مراجعات من الجانبين من أجل مصر".

- محامى طارق عبد الجابر يؤكد: يعود للقاهرة الأربعاء ويعقد مؤتمرا صحفيا

- طارق عبد الجابر: إجراءات إدارية سبب تأجيل عودتى لمصر إلى الأربعاء

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مصر 365

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